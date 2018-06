Paus: "Homokoppels zijn geen gezinnen" 18 juni 2018

00u00 0

Enkel mannen en vrouwen kunnen volgens paus Franciscus een gezin vormen. "Mensen spreken vandaag over allerhande vormen van gezinnen", zei hij. Maar het gezin naar het evenbeeld van God bestaat alleen uit man en vrouw, aldus de paus, die dus homoseksuele stellen per definitie weglaat. Ook loofde hij vrouwen die hun vreemdgaande mannen vergeven. Veel vrouwen - en vaak ook mannen - kijken weg en wachten totdat hun partner weer trouw wordt, zei de paus op een forum van katholieke gezinnen. "Het is heiligheid, die uit liefde alles vergeeft", pleitte hij voor mildheid. De paus, in wiens geboorteland Argentinië het parlement enkele dagen geleden voor een legalisering van abortus heeft gestemd, veroordeelde deze zwangerschapsonderbrekingen ook scherp.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN