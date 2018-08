Paus geeft toe: "Kerk negeerde lang pijn misbruikslachtoffers" 21 augustus 2018

Paus Franciscus heeft om vergiffenis gevraagd voor de kindermisbruikschandalen binnen de Kerk, en heeft beloofd dat dergelijke wantoestanden nooit meer onder de mat geschoven zullen worden. Hij gaf toe dat de pijn van de slachtoffers "lang genegeerd" is. "Het is van essentieel belang dat wij in staat zijn om de wreedheden te veroordelen gepleegd door gewijde personen", luidde het. De paus veroordeelde de schandalen die onlangs naar boven kwamen in de VS. In Pennsylvania werden 301 priesters geïdentificeerd die tot wel duizend kinderen misbruikt zouden hebben. "De toegebrachte wonden verdwijnen nooit." De paus trekt binnen enkele dagen naar Ierland voor een officieel bezoek, een land dat de laatste jaren geteisterd werd door misbruikschandalen.

