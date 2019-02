Paus geeft seksueel misbruik van nonnen toe 06 februari 2019

Op de terugweg van zijn bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten heeft paus Franciscus toegegeven dat de verhalen over seksueel misbruik van nonnen kloppen. Priesters en bisschoppen zouden de vrouwelijke geestelijken zelfs behandeld hebben als seksslavinnen. "En die kwalijke praktijken vinden ook nu nog plaats", voegde hij eraan toe. Hij benadrukte dat hij er alles aan doet om het misbruik te stoppen. In één geval was de situatie zo ernstig dat in 2005 in Frankrijk een hele kloosterorde werd opgeheven door zijn voorganger Benedictus. De omvang van de mishandeling kwam aan het licht door een publicatie in het februarinummer van 'Women Church World', een bijlage van Vaticaankrant 'L'Osservatore Romano'.

