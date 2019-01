Paus Franciscus moet niet weten van muur tussen VS en Mexico 24 januari 2019

00u00 0

Paus Franciscus is geen fan van de muur die de Amerikaanse president Donald Trump plant tussen zijn land en Mexico. "Het is de angst die ons gek maakt", verklaarde de paus onderweg naar Panama, waar de Wereldjongerendagen plaatsvinden. Eerder had Franciscus al verklaard dat hij meer hield van bruggen dan van muren. En vlak voor de verkiezing van Trump trok hij naar Mexico, waar hij een gebed leidde ter ere van de mensen die stierven terwijl ze de grens probeerden over te steken.