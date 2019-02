Paus eist concrete maatregelen tegen misbruik in de Kerk 22 februari 2019

Paus Franciscus heeft een conferentie geopend over de bestrijding van kindermisbruik in de Kerk. In tal van rooms-katholieke instellingen zijn schandalen naar boven gekomen. De paus zei dat "de diepe wonden die de schandalen onder jongeren en onder gelovigen hebben veroorzaakt, geheeld moeten worden". Hij eiste ook "concrete en doeltreffende maatregelen". "Het volk van God kijkt naar ons en verwacht van ons geen simpele en voorspelbare veroordelingen." De kerkleider heeft de voorzitters van alle bisschoppenconferenties ter wereld naar Rome geroepen om nog tot zondag topoverleg te houden over de aanpak en het voorkomen van kindermisbruik in de Kerk. Naast plenaire sessies is er ook plaats voor gesprekken in werkgroepen, gebedsmomenten, het beluisteren van getuigenissen van slachtoffers en een verzoeningsliturgie.

