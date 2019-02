Paus degradeert ex-kardinaal tot leek na seksueel misbruik 18 februari 2019

Het Vaticaan heeft een gewezen kardinaal uit het priesterambt ontheven. De Amerikaan Theodore McCarrick (88) is schuldig bevonden aan seksueel en machtsmisbruik. "Revolutionair", zegt kerkjurist Kurt Martens. "Het is de eerste keer dat iemand zo hoog in de kerkelijke hiërarchie om die reden naar de lekenstand verwezen wordt." Van donderdag tot zondag komen, op last van paus Franciscus, de voorzitters van de bisschoppenconferenties samen in Rome om te vergaderen over het misbruik van minderjarigen in de kerk. "Geen doofpotten meer", zegt kardinaal Jozef De Kesel, die ons land zal vertegenwoordigen. (DB)