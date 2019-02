Paus belooft einde van doofpotaffaires 25 februari 2019

00u00 0

De Katholieke Kerk gaat misdaden van pedofiele priesters niet meer toedekken "zoals dat in het verleden gebruikelijk was". Dat zei paus Franciscus gisteren in het Vaticaan op de laatste dag van de top over seksueel misbruik in de Kerk. "Het toedekken van misbruiken bevordert de verspreiding van het kwaad en voegt een extra laag aan het schandaal toe", aldus Franciscus in zijn afsluitende toespraak. Echt concrete maatregelen kondigde hij echter niet aan, behalve de belofte om de Vaticaanse wetten over online kinderpornografie strenger te maken. De paus vergeleek het seksueel misbruik van kinderen met het offeren van kinderen bij heidense rituelen. Voor de 200 bisschoppen en andere hooggeplaatsten herhaalde hij dat "als er binnen de Kerk ook maar één geval van seksueel misbruik opduikt, wat op zich al een gruweldaad is, die zaak met de grootst mogelijke ernst zou worden aangepakt". (AG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN