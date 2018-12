Paul Sherwen, 'the voice of cycling', overleden 04 december 2018

De wielerwereld rouwt om het overlijden van Paul Sherwen (62). De Brit bracht 33 jaar lang, ook afgelopen zomer nog, verslag uit van de Tour voor de Britse, Australische en Amerikaanse televisie. Voor miljoenen Engelstaligen was hij 'the voice of cycling'. Sherwen werd voor Raleigh twee keer nationaal kampioen op de weg (1986 en 1987) en reed in de jaren 70 en 80 zeven keer de Tour.

