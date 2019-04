Exclusief voor abonnees Paul Severs voor de tweede keer uit coma 02 april 2019

Zanger Paul Severs (70) ligt sinds vorige week niet langer in coma, maar het herstel verloopt moeizaam. "Het autonoom ademhalen lukt soms, maar dan telkens voor korte tijd", schrijft zoon Christophe op Facebook. "Daarom heeft men geopteerd voor een tracheotomie (buisje door de luchtpijp, red.). Dat is een comfortabeler alternatief voor de traditionele intubatie. Feit is wel dat mijn vader nog niet kan praten. Communicatie blijft dus heel moeilijk." Ook de nodige hartoperatie roept veel twijfels op. "Het is momenteel te vroeg om de impact van de bloedklonter te kunnen inschatten op lange termijn. Rechts lijkt hij minder kracht te hebben dan links en zijn reacties zijn nog heel rudimentair. Binnenkort weten we pas of de hoofdwonden voldoende stabiel zijn om volgende stappen te kunnen nemen voor de aandoeningen aan zijn hart."

