10 april 2019

Aan afscheid nemen dacht Paul Severs nog lang niet - en zijn trouwe fans nog veel minder. Maar gisteren is de schlagerzanger op z'n 70ste overleden. 'Zeg eens meisje', dat zingen fans van 8 tot 88 mee. Met dank aan de Ketnet-reeks '#LikeMe' die het nummer pas nog in een nieuw jasje stak - iets waar Severs ontzettend fier op was.

