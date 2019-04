Exclusief voor abonnees Paul Severs derde keer in coma 08 april 2019

Paul Severs (70) ligt opnieuw in coma. Dat laat zijn zoon Christophe weten. Op Facebook vertelt hij dat de artsen bij zijn vader een tracheotomie uitvoerden - een buisje in de luchtpijp dat wordt aangebracht door een snede in de hals. "De laatste dagen zijn opnieuw wisselvallig", zegt hij. "De tracheotomie is een positief alternatief voor hem en minder storend dan de intubatie van enkele dagen geleden. Minder goed nieuws is dat mijn vader in een derde coma is gegleden. Na een MRI hebben de dokters nieuwe bloedklonters in zijn hoofd ontdekt."

