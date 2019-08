Exclusief voor abonnees Paul Put na schorsing: "Ik ben zelf afgeperst" 19 augustus 2019

De Guinese voetbalbond heeft Paul Put (63) levenslang geschorst en een monsterboete van 100.000 euro opgelegd. Tijdens zijn termijn als bondscoach zou hij druk hebben gezet op stafleden om een deel van hun wedstrijdpremie af te staan. Put ontkent alle beschuldigingen. "Ik werd zelf slachtoffer van afpersing, want vicevoorzitter Amadou Diaby deed me geloven dat alles met goedkeuring van de bond gebeurde. Daarom ging ik erin mee." Puts advocaat Kris Luyckx spreekt van een interne afrekening. "De Guinese voetbalbond kan de ontslagvergoeding van mijn cliënt niet afhandelen wegens financiële problemen, dus wachtte ze tot Put uit het land was om de disciplinaire commissie deze beslissing eenzijdig te laten nemen. Op deze manier probeert men onderuit te komen aan de betaling van de opzegvergoeding." Luyckx startte al een procedure op bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) om het gelijk van Put aan te tonen. De FIFA kan de schorsing dan weer optrekken naar een wereldwijde ban. (GVS)

