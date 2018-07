Paul McCartney nodigt sterren uit op 'zijn' zebrapad 25 juli 2018

Hij is al 76, maar Paul McCartney is weer helemaal terug. Ook letterlijk, want 49 jaar na zijn passage aan de Abbey Road Studios in Londen met The Beatles, keerde hij terug voor een nieuw bezoekje aan 'zijn' zebrapad. Orlando Bloom, Johnny Depp en Kylie Minogue waren erbij om zijn 'geheime' concert in de studio bij te wonen. De ex-Beatle speelde naar verluidt een twintigtal songs. Openen deed hij met 'A Hard Day's Night' en daarna kwamen onder meer nog 'Drive My Car', 'We Can Work It Out', 'Lady Madonna', 'Back In The U.S.S.R.' en afsluiter 'Helter Skelter' aan de beurt. Het is niet duidelijk of Kylie Minogue en co ook een muzikale bijdrage hebben geleverd, maar het concert zou binnenkort te beluisteren zijn op Spotify. Om de 'gewone' fans te plezieren - die een ticket konden winnen via een online wedstrijd - betrad Sir Paul ook nog even het bekende zebrapad op Abbey Road. Onder luid gejoel, natuurlijk. Na z'n wereldwijd bekeken 'Carpool Karaoke' met James Corden is dit de perfecte promo voor Macca's nieuwste album 'Egypt Station'. Dat ligt op 7 september in de winkel. (DBJ)

