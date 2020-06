Exclusief voor abonnees Paul Magnette (PS) zet deur op kier voor N-VA 09 juni 2020

00u00 0

De Franstalige socialisten zetten niet langer in op een zogenaamde Vivaldi-coalitie met groenen, liberalen en CD&V. "Vivaldi is dood", klonk het gisteren op het partijbureau van PS. En dus blijven er eigenlijk nog maar twee opties over: een regering met PS en N-VA óf nieuwe verkiezingen. Die conclusie van voorzitter Paul Magnette leidde tot een stevig debat van bijna drie uur. Een groot deel van zijn partij - met onder anderen Elio Di Rupo - wil graag gesprekken aanknopen met N-VA. Zelfs Laurette Onkelinx is het idee genegen. Tegelijk beschouwen nog veel PS'ers de partij van Bart De Wever als een 'Vlaams Belang light'. Een regering met PS en N-VA is dus nog steeds veraf, maar het begraven van de Vivaldi-formatie zet de deur wel op een kiertje. (IVDE)

