Paul Jambers & Pascale Naessens hernieuwen na 25 jaar hun trouwgeloften 04 april 2018

Paul Jambers (72) en Pascale Naessens (48) zijn 25 jaar getrouwd, en dat hebben ze op een bijzonder romantische manier gevierd. Het koppel reisde afgelopen weekend naar Venetië om er hun huwelijksgeloften te hernieuwen. Naessens deelde op Facebook enkele kiekjes van hun trip, met als bijschrift: 'Feels like... just married'. Naast een liefdevolle selfie krijgen we ook een innige kus te zien. Toch ging hun relatie niet altijd over rozen. In 'Het Huis' vertelde Pascale vorig jaar nog hoe ze ooit op het punt stond om er een punt achter te zetten. Zij was amper 22 toen ze iets begon met de 24 jaar oudere Jambers. Het veroorzaakte een kleine storm, en veel mensen probeerden haar ervan te overtuigen dat het geen goede match was. (SD)

