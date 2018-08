Paul Hegge (51) beklimt als eerste Belg gevaarlijkste berg ter wereld: "Op weg naar top twee reisgenoten verloren" Annick Grobben

06 augustus 2018

05u00 0 De Krant Hij heeft het gehaald. Uitgerekend op onze nationale feestdag plantte Paul Hegge als eerste landgenoot een Belgisch vlaggetje op de 8.611 meter hoge K2, op de grens van Pakistan met China. De op één na hoogste reus ter wereld geldt als de gevaarlijkste van alle bergen. Eén op de vier klimmers vindt op de 'killer mountain' de dood. Hegge, die een vrouw en drie kinderen heeft, verloor op zijn expeditie twee metgezellen. "Het heeft me zwaar doen nadenken", zegt hij daarvan. "Mocht je me vragen om de K2 nog eens te beklimmen, dan zeg ik: 'Nee, nooit meer.'"

De uit Limburg afkomstige Paul Hegge - gewezen diplomaat, voormalige Voka-directeur Vlaams-Brabant en nu directeur bij spoorgoederenbedrijf Lineas - is al bijna een week terug thuis in Sint-Pieters-Woluwe van zijn zeven weken durende expeditie in het Karakoram-gebergte. Zijn twee dikke tenen, die ginds licht bevroren raakten, zijn nu pas wakker aan het worden. "Dat zal nog wel een paar weken pijn doen", lacht Hegge, die er alvast zijn computer bijhaalt om via beelden te tonen welke enorme krachttoer hij, amateur-alpinist dan nog, zopas heeft neergezet. En om het zelf te kunnen geloven. Want ook hij heeft de expeditie qua moeilijkheid wat onderschat.

"Alleen al de klim naar het basiskamp op 5.000 meter hoogte geldt als één van de zwaarste treks ter wereld", begint hij te vertellen. "En dan moet het gevaarlijkste werk - de laatste 3.000 meter naar de top - nog beginnen. We zijn op 15 juni vanuit een Pakistaans dorpje op zo'n 2.900 meter vertrokken met een team van tien internationale klimmers, vijftien sherpa's (voorklimmers die veelal uit Nepal komen, red.) en zo'n veertig Pakistanen die al het klimmateriaal en het eten naar boven droegen. Gingen ook mee tot op 5.000 meter hoogte: zo'n veertig kippen, twee geiten en een grote buffel, die onderweg door de sherpa's werden geslacht. Tja, je hebt proviand nodig, hé. En op zo een expedities wordt er wel degelijk gekookt. Onze hele groep was nog groter, want in diezelfde periode beklommen er ook nog twee andere expeditieteams met hun sherpa's de K2."

"Zes dagen hebben we er over gedaan om tot aan dat basiskamp te geraken: dat is letterlijk klimmend stappen op een gletsjer met een constant veranderende ondergrond van water, ijs en miljoenen stenen die je door de vers gevallen sneeuw niet ziet liggen. Je kan er geen voet voor de andere zetten zonder te kijken, of je zou je enkel omslaan of naar beneden vallen. Ligt er een ravijn naast het pad onder de sneeuw? Een kloof? Een rivier? Het volstaat dat je even afwijkt en je bent verloren. (toont filmpje) Kijk hier hoe traag we vorderen. Drie stapjes en dan hijgend uitrusten, de hele klim door. En dat is dan zoals gezegd nog het makkelijkste deel van de berg. Tel daar ook nog eens bij op dat we bijna voortdurend in hagel en sneeuw hebben gestapt en dat de temperatuur op één dag kon schommelen van -25° naar een snikhete sauna van +30°."

Eén grote trapladder

