Paul Gascoigne 12 december 2018

00u00 0

Paul Gascoigne heeft bij de rechtbank ontkend dat hij een vrouw heeft aangerand in de trein. De 51-jarige Gascoigne werd in augustus bij het treinstation van Durham gearresteerd. Hij zou een vrouw onzedelijk hebben betast tijdens een treinrit. Gascoigne krijgt op 8 januari te horen of hij een straf krijgt.