Paul D'Hoore: "Wie kan sparen, moet naar beurs" 02 april 2020

In totaal kan iets minder dan de helft van de mensen door de coronacrisis minder of niet meer sparen. "Dat cijfer valt goed mee, als je alle omstandigheden in rekening brengt", vindt financieel expert Paul D'Hoore. "Het wil zeggen dat ruim de helft van de mensen voorlopig financieel ongehinderd de storm doorstaat."

