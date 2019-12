Exclusief voor abonnees Paul D'Hoore "Veel schulden én verlieslatend: daar moet Anderlecht wat aan doen" 30 december 2019

Anderlecht leed in het seizoen 2018-2019 een verlies van 27,2 miljoen euro. Dat is veel meer dan het seizoen daarvoor, toen stond de balans 6,3 miljoen euro in het rood. Volgens financieel expert Paul D'Hoore is de situatie nog niet penibel, maar moet Anderlecht op korte termijn handelen. "De schulden op zich hoeven geen probleem te zijn, maar je moet de rente daarop kunnen blijven betalen. Als je winstgevend bent en je kan die rente betalen, kan je een hoge schuldenlast hebben, maar dat is bij Anderlecht niet zo. De club heeft momenteel een hoge schuldenlast én is verlieslatend. Daar moet wat aan gedaan worden." Anderlecht heeft nu een totale schuld van 95 miljoen euro. Daar zitten vooral schulden bij die de club op korte termijn aan voorzitter en hoofdaandeelhouder Marc Coucke moet aflossen. Die gaf de club dit jaar nog een kredietlijn van 22 miljoen euro. Anderlecht is niet geschrokken van de 27 miljoen euro verlies op de jaarrekening. "De loonmassa vormt de hoofdreden. Daarom zullen we onze kern nu wel afbouwen", legt operationeel directeur Jo Van Biesbroeck uit bij Sporza. (MXG)

