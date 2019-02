Patsy Van der Meeren komt thuis bij 'Familie' 05 februari 2019

Elf jaar nadat ze als Marie afscheid nam van 'Thuis', duikt Patsy Van der Meeren (42) binnenkort op in 'Familie'. Vanaf april speelt ze de rol van poetshulp Gloria. "Ze werkt bij het poetsbureau van Fashion, maar daar wordt ze ontslagen, waarna ze aan de slag gaat als poetsvrouw van Peter Van den Bossche", vertelt Patsy. "Gloria is een flamboyante vrouw met het hart op de tong. Ze zegt altijd tegen iedereen haar gedacht en schaamt zich voor niets of niemand." Voorlopig denkt Patsy er echter nog niet aan om haar vaste job in de pr-wereld op te geven. "Maar als ik een fantastisch voorstel krijg dat ik niet kan weigeren, dan wil ik dat zeker overwegen. Maar niet om ergens twee maanden te spelen. Het moet mij voor een langere periode stabiliteit geven." (CD)

