Patsergedrag scherp gesteld 26 januari 2018

00u00 0

De paraplu's gaan open. Bestuurder X wijst naar bestuurder Y en omgekeerd. "'t Is zijn fout." Ze lijken soms op de driejarige zoon van ondergetekende. Twee trainersontslagen in drie maanden tijd, laatste in de stand, een bestuur dat niet meer op één lijn lijkt te zitten, spelers die worstelen met zichzelf, fans die het met lede ogen aanzien. Een zelden geziene crisis bij KV Mechelen. De grootste sinds de vereffening in 2003.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN