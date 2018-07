Patrick Lefevere wil asbest opruimen 16 juli 2018

00u00 0

Opvallende carrièrewending voor Patrick Lefevere (63, foto). De directeur van wielerploeg Quick.Step heeft plannen om een bedrijfje op te richten dat asbest verwijdert. "Het project zit nog in een embryonale fase", bevestigt Lefevere. "Samen met een aantal zakenpartners zijn we aan het brainstormen. De komende maanden zullen de plannen concreter worden." In een interview met 'De Tijd' stelt Lefevere dat asbest "een verschrikkelijk probleem" is in Vlaanderen. "Er zitten veel malafide mensen in die wereld. Soms wordt het zomaar gedumpt. Als je het ernstig aanpakt, zit daar een business in." (JBG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN