Patrick, Jean of... Jens Dendoncker?

Wie is er gestorven in 'Studio Tarara'? Op die vraag krijgen we vanavond na weken wachten eindelijk een antwoord, want politie-inspecteur Pascal vindt in de slotaflevering het laatste missende stukje in de puzzel van de mysterieuze (zelf)moord. Dankzij de videotapes weten we alvast wie het slachtoffer niet is: sketchacteurs Ricky en Sandra, producer Christine, kleedster Babs en schminkster Kim. Ook van Roxanne, die haar miskraam probeert te verwerken, weten we dat zij niet van het dak gesprongen is. Maar wie ligt er dan wel onder het laken? Is het de goedlachse publieksopwarmer Patrick - Trikke - Willems (Geert Van Rampelberg) of toch de oversekste acteur Jean Van Hoof (Peter Van Den Begin)? Beide heren kwamen nog niet voor in de tapes en geen van hen werd op de plaats delict gezien tussen de geschrokken omstaanders.

