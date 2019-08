Exclusief voor abonnees Patrick Dewael: "Verplicht gemeenten niet tot fusies" 22 augustus 2019

Tongers burgemeester en Open Vld-topper Patrick Dewael wil niet weten van verplichte gemeentefusies. In de startnota voor de Vlaamse formatie van Bart De Wever (N-VA) staat dat gemeenten "uitgenodigd" worden tot fusies "om voldoende bestuurskracht te behouden". Maar voor Dewael is het belangrijk dat gemeentefusies "van onderuit komen", zo zegt hij. "Ze moeten vertrekken vanuit een historische en culturele samenhang." Dewael staat wel open voor het debat over schaalvergroting, klinkt het. (DSS)

