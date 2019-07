Exclusief voor abonnees Patrick Dewael en Greet op de Beeck in het geheim getrouwd 20 juli 2019

"'t Is gebeurd." Zo maakten Kamervoorzitter Patrick Dewael (63) en gewezen VRT-journaliste Greet Op de Beeck (48) het nieuws over hun huwelijk zelf bekend. De twee trouwden gistermorgen in het Tongerse Agnetenklooster, in alle geheim en enkel in het gezelschap van een select groepje familie en vrienden. Het koppel is al veertien jaar samen.

