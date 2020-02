Exclusief voor abonnees Patiënten met spierziektes revalideren beter dankzij game 07 februari 2020

Wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel hebben een smartphonespel ontwikkeld dat patiënten van spierziektes helpt om te revalideren. De game 'Ghostly' kan een revolutie betekenen voor patiënten met motorische of neuro-musculaire afwijkingen. Deze spieraandoeningen worden vaak behandeld met kinesitherapie, maar dat blijkt niet altijd even succesvol. "Ghostly laat ons toe om heel specifieke en verschillende spieren op diverse, maar zeer effectieve manieren te trainen. Patiënten kunnen enkel spelen als ze die welbepaalde spier gebruiken. Daarnaast is zo'n spel een leuke en uitdagende manier om te revalideren", vertelt VUB-professor Bart Jansen.