Paters van Grimbergen zijn bierrecept kwijt 08 mei 2018

00u00 0

Al een jaar lang zijn vier vrijwilligers in de archieven van de Abdij van Grimbergen op zoek naar het oorspronkelijke recept van het gelijknamige abdijbier. "Ze zitten halfweg, en er is goede hoop dat het recept opduikt", zegt pater Karel Stautemas. De paters willen opnieuw Grimbergen maken volgens het eeuwenoude recept, dat werd gebruikt tot de brouwerij in 1797 door de Fransen werd vernietigd. De Grimbergen-bieren die nu te koop zijn, zijn varianten die sinds de jaren 50 door Alken-Maes worden gemaakt. Het échte abdijbier moet daar een exclusieve aanvulling op worden.