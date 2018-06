Paters hebben bier, deze nonnen nu ook hun wijn 19 juni 2018

Zuster Maria Magdalena (60) neemt een slok van haar zelf gebottelde wijn (foto links) en toost ook even met zuster Machteld (80, foto rechts). De twee nonnen van het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in het Nederlandse Oosterhout lanceerden afgelopen weekend hun eigen wijn, die ze verkopen als inkomstenbron om het verblijf in het klooster te kunnen betalen. Het is het eerste Nederlandse klooster dat de 'godendrank' als verdienmodel gebruikt. De druiven halen de zestien zusters uit hun wijngaard met 35.300 wijnstokken. Drie weken geleden zijn elfduizend flessen wit en rosé gebotteld. "Wijn past bij ons", aldus Maria. "Maar we drinken niet elke dag, hoor." (ND)

