Paters Augustijnen vrijgesproken voor mensenhandel 27 juni 2019

De Gentse Paters Augustijnen zijn vrijgesproken voor mensenhandel en schriftvervalsing. 13 Afrikaanse kandidaat-priesters beschuldigden hen ervan dat hun priesteropleiding moest wijken voor onbetaalde renovatiewerken en het voorbereiden van evenementen in het klooster. "In de optiek van de vermeende slachtoffers en het Openbaar Ministerie waren ze bijna slaven", reageert de advocaat van de Augustijnen. "De rechtbank heeft gezien dat dat niet klopt." De taken horen volgens de paters bij het kloosterleven. De rechtbank oordeelde wel dat er sprake was van zwartwerk en sociaalrechtelijke inbreuken. De overste werd veroordeeld tot 14.400 euro, waarvan een derde met uitstel. De vzw van de paters en de vzw Thagaste kregen een geldboete van 24.000 en 48.000 euro. (WSG)

