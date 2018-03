Pater (96) riskeert jaar cel voor aanranding tiener 07 maart 2018

Een 96-jarige pater van Don Bosco in Oud-Heverlee riskeert een jaar cel voor de aanranding van een 16-jarige jongen. De tiener werd in 2016 door zijn moeder op retraite gestuurd bij de paters, omdat hij het moeilijk had met de echtscheiding van zijn ouders. Pater Piet ontfermde zich over de jongen en er ontstond al gauw een vertrouwensband. De geestelijke nodigde hem uit om een film te komen kijken op zijn kamer. Hij nam de hand van de puber vast, legde die op zijn knie en probeerde intussen onder het T-shirt van de jongen te geraken. De pater ontkent de feiten niet. "Voor hem was dit de normaalste zaak van de wereld", aldus de procureur, die ook een ontzetting uit z'n rechten vorderde. Pater Piet was een bekende animator op de speelpleinen tijdens de vakanties. In 1998 kreeg hij al eens opschorting van straf voor aanranding en zedenfeiten. Hij zou toen drie minderjarige slachtoffers gemaakt hebben. Intussen woont hij in een rusthuis. Vonnis op 10 april. (KAR)

