Pastoor wil Michel Lelièvre opvangen als hij vrijkomt: "Hij blijft een mens" BJM

26 maart 2018

00u00 0 De Krant Pastoor André Cools uit Aarlen is bereid om Dutroux-marionet Michel Lelièvre (46) op te vangen indien hij vrijkomt. Dat heeft hij verklaard aan de Franstalige krant 'La Meuse'. De twee kennen elkaar al jaren, van toen Lelièvre nog in de gevangenis van Aarlen zijn celstraf van 25 jaar uitzat.

"Hij heeft daar een lange spirituele weg afgelegd. Hij heeft zich ook laten dopen. Hij heeft zich nooit voorgedaan als een slachtoffer. Hij heeft zijn straf aanvaard. Wat de mensen ook over hem denken: hij blijft een mens." Volgens de pastoor wil hij Lelièvre bij een vrijlating bijstaan. "Ik zal er zijn om hem te gidsen in het leven." Hem bij zich thuis opvangen, ligt gevoeliger. "Gezien alle aandacht moet ik daar weer over praten met mijn naasten."