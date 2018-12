Pastoor op rust (90) start petitie tegen paus 11 december 2018

Pastoor op rust Jan Berghmans wordt op 29 december 90 jaar en hij wil die speciale verjaardag vieren met zijn parochianen van Kortenaken (Vlaams-Brabant). Als cadeau vraagt hij enkel zijn petitie tegen paus Franciscus te tekenen. "Daarin zeg ik aan onze paus dat hij niet het recht heeft om aan zijn priesters het celibaat als verplichting op te leggen", vertelt Berghmans. "Hetzelfde zeg ik over zijn bekrompen houding tegenover de menselijke seksualiteit en over zijn onbarmhartige houding tegenover euthanasie en in sommige gevallen abortus. Beslissen over leven en dood mag alleen God? Nee, God komt daar niet tussen. Dit moeten wij zelf met onze geneesheren doen, maar dan samen met God. Dat is het enige goede standpunt." Wie de pastoor wil steunen, kan op zaterdag 29 en zondag 30 december terecht in zaal 't Dorp op het Dorpsplein van Kortenaken tussen 15 en 17 uur. (VDT)

