Pastoor met dubbelleven krijgt mogelijk tweede kans 05 september 2019

De pastoor uit Kortessem die drie jaar lang een geheime relatie onderhield met een man - en al die tijd tegen hem loog over zijn naam en ambt - verblijft al een halfjaar in een klooster in Nederland. "Daar kan hij zich bezinnen", klinkt het. Alain B. (53) werd in januari geschorst nadat zijn partner, een kapper uit Lummen, naar het bisdom gestapt was. Dat deed hij nadat hij de echte identiteit van B. ontdekt had. Of de pastoor na zijn retraite mag terugkeren, is nog niet duidelijk. "Dat onderzoek mag niet lang meer duren. We hopen dit jaar alles rond te krijgen. Of we hem een tweede kans geven? Dat zou goed kunnen. De bisschop is geen tiran." (MMM)