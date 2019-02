Pasta, premier? 21 februari 2019

Hoe geef je als regeringsleider onze jongens in het buitenland een boost? Door bij hen aan te schuiven aan tafel en gezellig samen een bord pasta te eten. Premier Charles Michel doet zich tegoed aan simpele soldatenkost bij zijn bezoek aan het Belgische detachement in een - winters - Estland. Ons land heeft in het land zo'n 250 militairen in het kader van de NAVO-missie 'Enhanced Forward Presence'. Die moet een antwoord bieden op de Russische dreiging die de Oost-Europese lidstaten ervaren sinds het conflict in Oekraïne.

