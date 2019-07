Exclusief voor abonnees Passagiers Zaventem wachten al drie dagen op bagage Brussels Airport 01 juli 2019

De problemen met bagage op Brussels Airport zijn nog steeds niet van de baan. Zo zaten gisteravond nog Belgen in IJsland te wachten op koffers die ze al drie dagen hadden moeten hebben. "We staan hier letterlijk in de kou, want het was warm toen we vertrokken en zelfs onze jas zit in onze koffer", klaagt Wim Raeymaekers uit Opwijk. Een andere landgenoot, die met de fiets naar IJsland reisde, kreeg die met twee dagen vertraging in handen, maar wacht ook nog op al de rest. Bij Brussels Airport valt er bitter weinig informatie te rapen. "Ik heb daar nog geen enkel antwoord gekregen", zucht Raeymaekers. Een woordvoerster zei ons gisteren dat er vrijdagavond nog 600 van de 6.000 achtergebleven koffers bezorgd moesten worden. Maar een recentere stand van zaken kende ze niet. (GVV)

