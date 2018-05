Passagiers springen uit vliegtuig na grap over bom 30 mei 2018

00u00 0

In Indonesië zijn er zeker tien vliegtuigpassagiers gewond geraakt door een flauwe grappenmaker. Bij een veiligheidscontrole in de luchthaven van Pontianak, op het eiland Borneo, vroeg een stewardess de passagiers wat ze bij zich hadden. Eén man antwoordde dat hij een bom in zijn tas had, waarop grote paniek ontstond bij de rest van de passagiers. Ze openden de nooddeuren van het toestel en sprongen eruit. Sommigen kropen zelfs op de vleugel en vielen naar beneden. De zogezegde terrorist riskeert een jaar cel.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN