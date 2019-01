Passagiers ruim 13 uur vast op vliegtuig in Canada 22 januari 2019

00u00 0

Zo'n 250 passagiers van een vlucht van de Amerikaanse maatschappij United Airlines hebben meer dan dertien uur lang vastgezeten in het vliegtuig. De vlucht van Newark naar Hongkong moest zaterdagavond wegens een medisch spoedgeval op Goose Bay in Canada landen. De zieke passagier werd in het ziekenhuis opgenomen, maar door een mechanisch probleem kon het vliegtuig niet opstijgen. De passagiers moesten aan boord blijven, want 's nachts is er geen douanebeambte op deze luchthaven. Het vroor 30 graden onder nul in Goose Bay. Mogelijk was het door de kou dat een deur van het vliegtuig niet goed werkte, waardoor het toestel niet kon vertrekken.