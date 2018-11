Passagiers positief over hightech 10 november 2018

Uit een enquête onder 10.500 reizigers uit 145 landen blijkt dat ze de toenemende tech in het luchtverkeer omarmen. Liefst 73% geeft de voorkeur aan vluchtinfo via sms of een app. 82% wil digitale updates krijgen over de vertrekstatus van de vlucht, 49% wil graag bagage kunnen volgen en 46% wil info over de wachtrijen aan de security. 84% verkiest online check-in. (JL)