Passagier vast tussen deuren: meegesleurd door kusttram 17 augustus 2018

In Koksijde is gisterenmorgen een 23-jarige man uit Dilbeek gewond geraakt nadat hij enkele meters werd meegesleurd met de kusttram. Volgens de politie was het slachtoffer eerst in een discussie verwikkeld geraakt op de tram en stapte hij boos af aan de halte in Sint-Idesbald. Toen de chauffeur opnieuw zou vertrekken, besloot de man alsnog op de tram te springen. Op dat moment gingen de deuren dicht en kwam hij vast te zitten. Pas toen de tram vertrokken was, besefte de bestuurder wat er was gebeurd. Volgens de politie zag de situatie er ernstig uit, maar liep het slachtoffer uiteindelijk enkel relatief lichte verwondingen aan de handen en rug op. Hij klaagde ook over pijn aan zijn bekken en werd naar het ziekenhuis gebracht. Volgens De Lijn kon de chauffeur het slachtoffer niet zien en ging hij ervan uit dat iedereen op- en afgestapt was alvorens de tram in beweging te zetten. (BBO)

