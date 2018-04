Passagier: "Gelukkig droegen we onze gordel" 03 april 2018

00u00 0

Alle inzittenden droegen hun gordel op de bewuste bus van Linden Cars, en dat heeft levens gered. "We kregen de raad dat te doen", zei een passagier na het ongeval in Duitse media, "en gelukkig hebben we dat gedaan."

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN