Passagier dreigt blind te worden: Vlaamse studente laat vliegtuig landen 12 december 2018

Een 22-jarige geneeskundestudente uit Maasmechelen heeft ervoor gezorgd dat een vliegtuig richting Fez een tussenlanding maakte in het Spaanse Gerona. "Er werd plots gevraagd of er een dokter aanwezig was en ik bood me aan", vertelt Julia Bels. "Een man had sinds het opstijgen enorm veel pijn aan z'n oog. Bleek dat hij een tijdje voordien onder het mes gegaan was omdat zijn netvlies losliet. Om zijn oog na de operatie wat extra steun te geven, werd er een gasbel in achtergelaten. Mogelijk was dat gas wat gaan uitzetten." Uiteindelijk kwam de copiloot aan Julie vragen wat zíj zou doen. "Omdat ik de invloed van de vlucht op het oog niet kon inschatten én de man riskeerde blind te worden, raadde ik aan een tussenlanding te maken." Zo geschiedde. De passagier werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij de nodige zorg kreeg. "Achteraf heeft de gezagvoerder me nog persoonlijk bedankt." (BVDH)

