Passagier bij achtervolging Molenbeek was voorwaardelijk vrij 29 augustus 2019

De passagier van het voertuig waarvan de bestuurder dinsdagochtend werd neergeschoten bij een politieachtervolging in Brussel, is een Fransman (27) die voorwaardelijk vrij was na een veroordeling in Frankrijk. Zijn 29-jarige landgenoot overleed nadat hij door de politie werd neergeschoten. De passagier werd na verhoor vrijgelaten. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen dat hij betrokken was bij die gewapende weerspannigheid.