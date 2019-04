Exclusief voor abonnees Pasen NIEUW IN DE WINKEL 06 april 2019

00u00 0

Sinds het vorig jaar door de culinaire gids Gault&Millau onderscheiden werd als 'chocolatier van het jaar' mag de lat voor het Leuvense Zuut gerust wat hoger gelegd worden. En ook met hun paascollectie springen ze daar probleemloos over. Met als blikvanger de 'kiekens' in een wat ongewoon jasje van koper, goud of zilver. Voor de zeer schappelijke prijs van amper 8 euro.

www.patisseriezuut.be

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen