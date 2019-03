Pasen COLUMN | Pasen 04 maart 2019

Het Belgische openingsweekend van het internationale cyclisme heeft de koers meteen verdiept met een laagje heroïek. De wijze waarop Zdenek Stybar de Omloop won, was oudtestamentisch. Een dag later deed Bob Jungels aangedikt hetzelfde in Kuurne-Brussel-Kuurne. Deceuninck- Quick.Step bewaakt in klassiekers de superioriteit van Sky in de rondes. Het zijn machtsblokken die nauwelijks te bestrijden zijn. De ploeg van Patrick Lefevere speelt in een andere league dan zijn Belgische concurrenten. Dat is leuk voor betrokkenen, maar minder voor het wielrennen. Hegemonie verarmt de sport.

