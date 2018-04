Pasen is slecht voor onze gezondheid 03 april 2018

Pasen is slecht voor het milieu. De hoeveelheid fijnstof in de Vlaamse lucht toonde zondag een opvallende piek. Een fijnstofwolk passeerde eerst over Antwerpen en trok vandaar voort richting Leuven en Limburg. De wolk werd vermoedelijk veroorzaakt door paasvuren in Nederland en Duitsland, aldus Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). Paasvuren zijn gigantische houtvuren - een traditie in delen van Duitsland en Nederland. Daarbij komt heel wat fijn stof vrij.

