Pascale Naessens brengt nieuw kookboek uit 14 juni 2019

00u00 0

Op het nieuwe kookboek van Pascale Naessens (50) is het nog wachten tot 5 september, maar het coverbeeld van 'Nog eenvoudiger 2' heeft de echtgenote van Paul Jambers wel al klaar. En ook deze keer hoort er een verhaal bij. "Ik vind het vooral belangrijk dat het beeld authentiek is." En da's meteen ook de reden waarom de tafel er rommelig bijligt. "Tijdens de shoot dachten Paul en ik op een bepaald moment dat we hét coverbeeld hadden. We begonnen dus te eten van de lamsbout met prei en champignons die ik had klaargemaakt. Maar tijdens onze maaltijd kwamen we al snel tot de conclusie dat de foto toch nog beter kon. Ik had toen twee opties: opnieuw beginnen met koken of voor authenticiteit gaan. Ik koos voor het tweede en dus lieten we de overschot, de leeggegeten borden en het gebruikte bestek rustig op tafel staan en begonnen we aan een nieuwe shoot."

