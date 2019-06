Exclusief voor abonnees Pascal Braeckman krijgt eigen rubriek in 'Iedereen beroemd' 26 juni 2019

Pascal Braeckman (57), de vaste klankman van Tom Waes, krijgt vanaf september een eigen rubriek in 'Iedereen beroemd'. Elke week zal hij in de zijspan van zijn motor een Vlaming met een mentale of fysieke beperking mee op pad nemen. Eén van de gasten is Sven Van de Velde, die door twee oogaandoeningen zo goed als blind werd. Hij nam al deel aan het programma 'Voorbij de grens' op Eén, waarin hij met negen andere mensen met een beperking en fotografe Lieve Blancquaert 18 dagen door Nicaragua trok.

