Pascal Braeckman: "Ik wil zo lang mogelijk blijven werken"

De afgelopen zeven weken gingen boezemvrienden Pascal Braeckman (58) en Jan Van Eyken (65) in 'Twee tinten grijs' op pad om uit te zoeken wat ze na hun pensioen kunnen doen. Die tv-queeste komt vanavond ten einde. "Ik heb vooral geleerd dat ik zo lang mogelijk wil blijven werken", lacht Pascal. "Maar tegelijk heb ik door het programma ook geen schrik meer van dat zwarte gat van het pensioen." Deze zomer neemt 's lands bekendste klankman weer plaats aan de andere kant van de camera. "Ik ga opnieuw op pad met Tom in 'Reizen Waes Vlaanderen', werk mee aan de nieuwe reeks rond de Planckaerts en dan is er ook nog een docureeks voor Canvas. Daarnaast ben ik ook een bedrijfje in audiopostproductie gestart."

