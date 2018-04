Pas vrijgelaten terrorist weer in cel voor plannen aanslag BJM

05u00 0 De Krant Het federaal parket heeft een 22-jarige Serviër uit Zonhoven laten opsluiten omdat hij in Nederland en wellicht ook in ons land een terreuraanslag plande. Opvallend: Semir M. kwam pas in januari onder voorwaarden vrij na een veroordeling wegens terrorisme.

In juni 2017 kreeg Semir M. drie jaar cel - waarvan één jaar met uitstel - omdat hij contact had met terreurorganisatie Islamitische Staat en artikels vertaalde voor een propagandablad. Hij had zelf ook plannen om naar Syrië te trekken. "Door zijn jonge leeftijd is er nog hoop dat hij iets positiefs kan doen met zijn leven", zei de rechtbank nog geen jaar geleden. Maar volgens het federaal parket deed Semir M. na zijn vervroegde vrijlating gewoon verder en smeedde hij ook plannen voor een aanslag in Nederland en mogelijk ook in ons land. Zijn plannen stonden naar verluidt nog in hun kinderschoenen. Eric Van der Sypt van het federaal parket bevestigt dat de aanhouding kadert in een terreuronderzoek, maar wil verder geen commentaar kwijt. (BJM)