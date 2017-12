Pas vrijgelaten na vluchtmisdrijf: 18-jarige breekt in bij eigen vader 00u00 0

De 18-jarige Waal die in augustus vluchtmisdrijf pleegde na een zwaar ongeval met vier zwaargewonden in Oostende, zit opnieuw in de cel. Pierre B. brak enkele dagen na z'n voorwaardelijke vrijlating in bij z'n vader. In de nacht van 21 op 22 augustus vluchtte B. weg van een politiecontrole om daarna in te rijden op wegwerkzaamheden. Hij liet twee vrienden en twee tienermeisjes die een lift hadden gekregen achter en vluchtte. Vier dagen later werd hij opgepakt in Bergen. Op 7 november werd B. voorwaardelijk vrijgelaten door de raadkamer. Hij moest inwonen bij z'n moeder, kreeg huisarrest en moest werk zoeken. Nu blijkt dat B. bijna geen enkele voorwaarde vervulde. "Omdat hij niet welkom was bij z'n moeder, brak hij met enkele vrienden binnen in het huis van z'n vader", vertelt de advocaat. B. zocht in de periode dat hij op vrije voeten was ook niet naar werk, waardoor hij woensdag opnieuw werd aangehouden. (SDVO)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee